SONDAGGIO MN - E' nata la Superlega: siete favorevoli?

Se ne parlava ormai da diverso tempo, ma ora è ufficiale: è nata la Superlega, una nuova competizione calcistica tra i club europei più blasonati. Sono 12 i team che l'hanno fondata: Milan, Inter, Juventus per l'Italia, Tottenham, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Liverpool e Manchester United per il Regno Unito, Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid per la Spagna. La redazione di Milannews.it chiede, attraverso un sondaggio, ai suoi tifosi se sono o meno favorevoli a questa nuova competizione. Cliccate qui per votare!!!