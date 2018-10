SONDAGGIO MN - Ibra di nuovo in rossonero a gennaio? L’87% dei lettori di Milannews.it dice di sì!

Nelle scorse settimane, il nome di Zlatan Ibrahimovic è stato accostato con insistenza al Milan, che al momento in rosa ha solo di centravanti di ruolo, cioè Gonzalo Higuain e Patrick Cutrone. Per gennaio, si vocifera di un possibile ritorno del 37enne svedese a Milanello, magari in prestito per sei mesi fino a giugno. La redazione di Milannews.it ha chiesto un’opinione ai suoi lettori sul possibile ritorno di Ibra al Milan e quasi l’87% dei votanti al sondaggio ha detto che sarebbe favorevole a questa possibilità. Solo il 13% non sarebbe contento di rivedere l’attuale attaccante dei Los Angeles Galaxy in rossonero.

Questi dunque i risultati del sondaggio:

Voti totali: 24533

Sì al ritorno di Ibrahimovic: 21331 voti (86,95%)

No al ritorno di Ibrahimovic: 3202 voti (13,05%)