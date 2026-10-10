Aquilani su Amorim: "Ha fatto la storia allo Sporting, ha la mia stima"

Le dichiarazioni di Alberto Aquilani in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Milan

Alla vigilia di Sassuolo-Milan, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A Enilive, l'allenatore dei neroverdi Alberto Aquilani, ex Diavolo, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita del Mapei Stadium. Di seguito alcuni estratti del suo intervento.

Lei con Amorim ha in comune un passato allo Sporting in Portogallo. Cosa ricorda di quell’esperienza con Jorge Jesus? Saluterà il mister del Milan in portoghese?

"Lo saluto in italiano, non mi ricordo più il portoghese (ride, ndr). Ho fatto solo una stagione in Portogallo. Abbiamo condiviso la conoscenza di Jorge Jesus, un allenatore che mi ha stimolato molto, mi ha aperto delle curiosità e delle novità che mi hanno stimolato ed è stato un percorso molto importante. Amorim ha fatto la storia lì, ha vinto lì dopo tanti anni, ha fatto delle stagioni ad altissimo livello, ha la mia stima".

Come si è trovato a Milano?

"Sono orgoglioso di aver vestito quella maglia gloriosa, quando entri a Milanello ti rendi conto della grandezza del club. Ho giocato in una grandissima squadra, credo l'ultima prima dello smantellamento della squadra, c'erano Berlusconi e Galliani. Sono stato anche sfortunato perché c'è stato un infortunio che mi ha condizionato".