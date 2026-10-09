Sassuolo, da sempre la "Bestia nera" Del Milan: le statistiche in casa dei neroverdi

Statistiche e numeri della prossima sfida dei rossoneri in casa del Sassuolo

Dopo la lunghissima pausa per le Nazionali, la Serie A e il Milan sono finalmente pronti a tornare protagonisti. Per i rossoneri di mister Ruben Amorim il prossimo ostacolo sarà il Sassuolo dell'ex Milan Alberto Aquilani. Gli emiliani sono storicamente un avversario difficile e complicato per il Milan, come testimoniano numeri e statistiche delle sfide tra le due squadre. Di seguito, queste le più interessanti raccolte da Opta:

VERSO SASSUOLO-MILAN

Il Sassuolo è rimasto imbattuto in sette delle ultime nove sfide di Serie A contro il Milan (4V, 3N), tra cui le tre più recenti (1V, 2N) - la sua serie più lunga senza sconfitte contro questa avversaria nella competizione. Inoltre, il Milan ha perso l'ultima trasferta di Serie A contro il Sassuolo, dopo una serie di imbattibilità di otto incontri (6V, 2N) - l'ultima volta che i rossoneri sono stati sconfitti in due gare esterne di fila contro i neroverdi nella competizione risale al 2016 (tre in quell'occasione).

Così, il Sassuolo ha trovato un solo successo nelle ultime 10 gare contro il Milan nel corso dei gironi d'andata di Serie A (3N, 6P): 3-1 il 28 novembre 2021 (successo in rimonta con le reti di Gianluca Scamacca e Domenico Berardi, intervallate da un autogol di Simon Kjaer).

