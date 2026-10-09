Chivu infastidito: "Roma anti Inter? Perché non si parla di anti Milan, anti Como o anti Roma? Perché si parla solo di anti Inter?"
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Cristian Chivu vuole togliere pressione all'Inter, che per tutti è la squadra da battere anche quest'anno
Durante la conferenza stampa alla vigilia di Inter-Parma, Cristian Chivu evidentemente è rimasto un po' infastidito alla domanda di un giornalista che chiedeva se la Roma potesse essere la squadra anti-Inter in questo campionato, sottintendento - probabilmente a ragione - che i nerazzurri siano la squadra da battere perché campioni in carica. Il tecnico rumeno ha risposto così:
“Se la Roma è da considerare anti Inter? Perché non si parla anche dell’anti Roma? Perché non si parla mai dell’anti Milan? E l’anti Como? Perché si parla solo di anti Inter?”
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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