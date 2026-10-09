Berardi "Killer" Quando vede rossonero: i dati fanno paura

Ormai lo sappiamo. Domenico Berardi e il Milan è un binomio pericoloso se si parla di calcio e gol fatti ( e subiti). Per il Milan di Amorim il prossimo ostacolo sarà il Sassuolo dell'ex Milan Alberto Aquilani. Gli emiliani sono storicamente un avversario difficile e complicato per il Milan, come testimoniano numeri e statistiche delle sfide tra le due squadre. Il pericolo numero uno? Il capitano neroverde, ormai una leggenda del club e anche della recente storia del campionato italiano.

BERARDI "KILLER" QUANDO VEDE ROSSONERO

Domenico Berardi ha segnato ben 12 gol in 20 sfide di Serie A contro il Milan; in tutta la storia della competizione, solo Silvio Piola (22) ed Enrico Chiesa (14) hanno all'attivo più centri contro i rossoneri (a 12 anche Antonio Di Natale, Carlo Reguzzoni e Stefano Nyers). Mentre anche Diego Moreira è stato decisivo nel recente periodo, poichè il belga ha segnato tre gol con il Milan in Serie A in 127 minuti spalmati in tre presenze; solo due giocatori hanno realizzato quattro gol nelle prime quattro gare con i rossoneri nella competizione negli anni 2000: Mario Balotelli nel 2013 e Krzysztof Piatek nel 2019.