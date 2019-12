Atalanta, Gomez ci sarà contro il Milan. Ottimismo anche per Ilicic

In vista del match di domenica contro il Milan, Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, riavrà a disposizione il Papu Gomez, che ha saltato l'ultima gara contro il Bologna per una contusione alla coscia. C'è ottimismo, inoltre, anche per la presenza di Ilicic contro i rossoneri: come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri lo sloveno ha svolto una parte dell'allenamento con il resto dei compagni.