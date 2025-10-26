Atalanta, Juric: "Il Milan con Allegri è diventata una squadra competitiva"

Atalanta, Juric: "Il Milan con Allegri è diventata una squadra competitiva"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:48L'Avversario
di Niccolò Crespi

Ivan Juric, attuale allenatore dell'Atalanta è intervenuto così al termine del pareggio dei suoi contro la Cremonese. Il tecnico bergamasco ha commentato anche la prossima gara dei nerazzurri in casa contro il Milan:

Martedì arriva il Milan

"Sarà una partita tosta. Contro il Pisa ha pareggiato all'ultimo momento con un tiro da 30 metri per cui bisogna avere anche fortuna. Ha però grandi giocatori, con Allegri è una squadra competitiva e davvero molto solida. Ci aspetta una partita tostissima".

IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO

7a giornata
Domenica 19/10/2025 Milan-Fiorentina 2-1

8a giornata
Venerdì 24/10/2025 Milan-Pisa 2-2

9a giornata
Martedì 28/10/2025 Atalanta-Milan ore 20.45 DAZN

10a giornata
Domenica 2/11/2025 Milan-Roma ore 20.45 DAZN

11a giornata
Sabato 8/11/2025 Parma-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

12a giornata
Domenica 23/11/2025 Inter-Milan ore 20.45 DAZN

13a giornata
Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now

14a giornata
Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

15a giornata
Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata
Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata
Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata 
Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

19a giornata
Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata
Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata
Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata
Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN