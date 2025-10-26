Atalanta, lavoro mattutino in vista della sfida contro il Milan

Questa mattina l'Atalanta si è allenata in vista della partita di martedì contro il Milan. Questo il report pubblicato dal sito ufficiale della Dea:

"All’indomani dal match di campionato contro la Cremonese, questa mattina i nerazzurri sono subito tornati al lavoro al Centro Bortolotti per incominciare a preparare il turno infrasettimanale con il Milan. Per la 9ª giornata del campionato della Serie A Enilive 2025-26, de Roon e compagni scenderanno in campo martedì 28 ottobre alla New Balance Arena di Bergamo con calcio d’inizio alle ore 20.45.

Domani, lunedì 27 ottobre, mister Jurić e il suo staff proseguiranno la preparazione a Zingonia dirigendo una seduta pomeridiana a porte chiuse".