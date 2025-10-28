Atalanta, Percassi: "Stasera partita difficile contro un Milan molto forte e che ha un grande allenatore"

Luca Percassi, AD dell’Atalanta, è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Atalanta-Milan. Queste le sue parole:

Lei sta con Juric o con Carnesecchi?

“Voglio molto bene ad entrambi, dico solo che dobbiamo continuare a lavorare giorno dopo giorno. È partita una nuova era, ci vuole la pazienza e la convinzione di migliorarsi ogni giorno. Poi vedremo cosa saremo capaci di esprimere sul campo, però siamo nel mezzo del campionato: dobbiamo lavorare”.

Juric pensa che con gli attaccanti a regime avreste fatto più punti…

“Per le occasioni prodotte avremmo meritato qualche punto in più, ma non so dirti quanti. Abbiamo la serenità e la convinzione che attraverso il lavoro continueremo a migliorare, la squadra attraverso il lavoro saprà esprimersi al meglio. Stasera sarà una grande partita, una partita molto difficile contro un Milan molto forte che ha un grande allenatore. Sarà una sfida avvincente”.