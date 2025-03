Bologna, De Silvestri: "L'obiettivo è stabilirsi per un posto europeo"

Il difensore del Bologna, Lorenzo De Silvestri, ha parlato in esclusiva a Radio Sportiva. Ecco alcune delle sue dichiarazioni, a partire dalla corsa alle coppe europee: "Sapevamo di aver raggiunto un livello molto alto e l'auspicio era quello di mantenerlo. Qui ci sono un gruppo di ragazzi sani e un club che lavora molto bene, l'auspicio era ed è di lottare per un posto europeo fino alla fine e ora siamo messi bene. Champions? L'obiettivo è stabilirsi per un posto europeo. L'anno scorso abbiamo fatto una stagione stratosferica, l'importante è essere lì a giocarcela fino alle ultime partite. Modello Atalanta? Noi parliamo di noi stessi. C'è una bellissima alchimia tra squadra e tifosi, vogliamo mantenerla. È un crescendo da tre stagioni, vogliamo godercela in maniera serena. Siamo fiduciosi e ambiziosi. Se stavolta con Europa sarebbe bello non avere cessioni dei big? Queste sono dinamiche che non possiamo decidere, la cosa certa è che a Bologna si sta bene, è un ambiente per crescere, migliorarsi e fare bel calcio".

Cosa sceglie tra qualificazione Champions e vittoria Coppa Italia. "Abbiamo una rosa molto ampia e sappiamo che il calendario in campionato è molto difficile. Incontriamo squadroni nelle ultime giornate e abbiamo la doppia semifinale, con una rosa così importante giochiamocela e vediamo. Fioretto? Lo abbiamo fatto ma resta nello spogliatoio".