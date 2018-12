Il Milan scenderà in campo domani sera in Grecia contro l'Olympiakos per l'ultima gara di Europa League. Nel frattempo, in Italia il Bologna, prossimo avversario dei rossoneri in Serie A, continua la preparazione al match in programma per martedì prossimo. La squadra di Filippo Inzaghi si allenerà domani in una seduta a porte chiuse.