Bologna, oggi la ripresa degli allenamenti in vista della sfida con il Milan

Come appreso dal sito ufficiale del Bologna, gli uomini di Sinisa Mihajlovic riprenderanno ad allenarsi nella giornata odierna in vista della gara contro il Milan, in programma al rientro dalla sosta. Non saranno presenti alla seduta i seguenti giocatori impegnati con le rispettive nazionali: Medel (Cile), Skorupski (Polonia), Svanberg (Svezia), Mbaye (Senegal), Aranutovic (Austria), Hickey (Scozia), Barrow (Gambia), Aebischer (Svizzera).