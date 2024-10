Carvajal crac! Lo spagnolo si rompe il crociato: stagione finita

vedi letture

Dani Carvajal si è lesionato il legamento crociato. Doccia fredda per il Real Madrid e per il terzino e capitano dei Campioni d'Europa: praticamente all'ultimo minuto di una partita già vinta contro il Villarreal, ieri sera, il ginocchio del terzino ha fatto crac facendo calare il gelo su tutto il Santiago Bernabeu, immobilizzato così come i giocatori in campo dalle urla del calciatore a terra. Un infortunio che lo terrà fuori per tutta la stagione: inutile dire che Carvajal non sarà della partita tra un mese quando il Milan visiterà il Madrid in Champions League.

Questo il messaggio positivo dello stesso Carvajal su Instagram direttamente dall'ospedale, dopo la dura diagnosi: "È stata confermata una grave lesione del legamento crociato, dovrò sottopormi a un intervento chirurgico e starò fuori gioco per qualche mese. Non vedo l'ora di iniziare il mio recupero e tornare come una bestia. Grazie a tutti per i vostri messaggi, mi sento molto amato”.