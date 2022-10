Chelsea, da valutare l'infortunio di Fofana: il francese è uscito in stampelle da Stamford Bridge

Fonte: tuttomercatoweb.com

Con ogni probabilità Wesley Fofana salterà la sfida di ritorno fra Milan e Chelsea. Il difensore, autore della rete dell'1-0 ieri sera contro i rossoneri, a seguito di uno scontro con Rafael Leao è stato costretto al cambio. Le prime impressioni non sembrano buone, considerando che il difensore è uscito da Stamford Bridge in stampelle e con un tutore al ginocchio. Graham Potter, tecnico dei blues, ha dichiarato al termine della partita: "Domani (oggi, ndr) ci saranno degli accertamenti ma al momento non ho nulla da segnalare. È l'unica nota negativa della serata".