Como, Vojvoda all'intervallo: "Dobbiamo fare il secondo gol, penso che stiamo dominando il gioco e continuare così”

Vojvoda, esterno del Como, ha parlato a DAZN durante l’intervallo della sfida col Milan. Le sue parole:

“Credo che dobbiamo continuare così, stiamo facendo bene. Dobbiamo fare il secondo gol, penso che stiamo dominando il gioco e continuare così”.

IL TABELLINO

Questo il tabellino di Como-Milan, match valido per la sedicesima giornata di Serie A.

COMO-MILAN 1-1

Marcatori: 10’ Kempf, 45’+1 Nkunku

LE FORMAZIONI

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf, Ramón, Moreno; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disp.: Törnqvist, Vigorito; Carlos, Dossena, Posch, Smolčić, Valle; Caqueret, Le Borgne, S. Roberto; Cerri, Kühn, Rodríguez. All.: Fàbregas.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leão. A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Duțu, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Pulisic, Ricci; Castiello, Füllkrug. All.: Allegri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Recupero: 2’ 1T