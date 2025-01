Dinamo Zagabria, le possibili scelte di Cannavaro: defezioni importanti

La Dinamo Zagabria è l'ultimo ostacolo del Milan in questa League Phase di Champions League: è l'ultima giornata e i rossoneri hanno necessità dei tre punti per essere certi degli ottavi di finale. Per inseguire un posto nelle 24 i croati ce la metteranno tutta anche se il tecnico Fabio Cannavaro dovrà fare a meno di alcuni giocatori importanti: Sucic e Petkovic sono infortunati così come Theophile-Catherine. Assente Kavacenda per squalifica. Questa la probabile formazione dei croati:

DINAMO ZAGABRIA (4-1-4-1):

33 Nevistic

22 Ristovski 13 Mmaee 6 Bernauer 4 Torrente

27 Misic

10 Baturina 20 Pjaca 5 Ademi 7 Stojkovic

17 Kulenovic

A disp.: Zagorac, Filipovic, Theophile-Catherine, Pierre-Gabriel, Rog, Hoxha, Cordoba, Mbuku

All. Fabio Cannavaro

Indisponibili: Sucic, Petkovic (infortunati), Kavacenda (squalificato)

In dubbio: Theophile-Catherine

Diffidati: Ristovski, Rog, Kulenovic, Baturina, Ademi