Empoli, Antonelli out contro il Milan: lesione muscolare per l'ex terzino rossonero

Luca Antonelli, terzino dell'Empoli, non ci sarà venerdì sera contro il Milan, sua ex squadra, a causa di un infortunio muscolare riportato lunedì in allenamento. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato dal club toscano sul proprio sito: "L'Empoli FC comunica che gli accertamenti eseguiti al calciatore Luca Antonelli in seguito al problema muscolare alla coscia sinistra riscontrato durante la seduta di allenamento di lunedì, hanno evidenziato una lesione muscolare di primo grado al muscolo retto femorale. Sono già iniziate le terapie del caso".