Empoli, D’Aversa polemico: "Potevamo gestire meglio la situazione che sul campo avremmo meritato"

Roberto D’Aversa, tecnico dei toscani, ha parlato a DAZN al termine di Empoli-Milan. Queste le sue parole dopo la sconfitta contro il Milan, in un tono forse un po' troppo polemico soprattuto per quanto visto in campo:

“Ecco, la partita si può commentare parlando della differenza di esperienza tra le due rose. Gimenez è stato furbo. Ma già se sento la parola furbizia c’è qualcosa che non va. Credo che questi ragazzi abbiano fatto una grandissima partita. Abbiamo buttato via la superiorità numerica, potevamo gestire meglio la situazione che sul campo avremmo meritato. La squadra ha giocato con coraggio. Sono episodi che determinano la partita ed i giudizi della partita stessa”.