Fabregas fa allargare il campo di 2 metri: “Serve per eludere il pressing avversario”

vedi letture

Che Fabregas sia un allenatore con idee innovative e anche visionarie è in dubbio, e dopo la sua idea di calcio molto specifica che strizza l'occhio alla costruzione dal basso, alla ricerca del possesso palla, all'interscambio di ruolo, l'ultima idea dello spagnolo è qualcosa che raramente si era visto. Come ha dichiarato nella conferenza post partita di Como-Bologna, terminata 1-1 grazie al gol del giovane Baturina al 95', Cesc ha chiesto in prima persona di allargare il campo del Sinigaglia. Come si può facilmente notare dalle immagini del terreno di gioco, lungo le due corsie laterali, c'è una striscia di erba più verde larga 1 metro.

MA PERCHÉ QUESTA COSA ? In primis, la scelta dell'allenatore, evidenzia la peculiarità e l'attenzione al dettaglio con il quale Fabregas guida e allena i suoi. Anche solo 2 metri di larghezza in più possono fare la differenza a quanto pare per le idee di giooco dello spagnolo. "Sì, è stata una mia richiesta - dice Fabregas - perchè avere il campo più largo ci permette di gestire meglio la pressione degli avversari, superando la prima linea grazie all'apporto degli esterni. Il nostro campo è notoriamente molto piccolo quindi ho chiesto di poter fare questa modifica. Anzi, l'anno prossimo dovremmo allargarlo ancora di più". E quindi giovedì sera, i rossoneri si troveranno a giocare su un campo di qualche metro più largo e chissà se Allegri avrà pensato qualcosa per non cascare nella trappola dell'allenatore spagnolo.