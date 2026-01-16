Fabregas: "Normalmente dopo la partita parlo con i ragazzi, oggi no. Cosa dici dopo che fai una partita così e che perdi 1-3?"

vedi letture

Cesc Fabregas, allenatore del Como, è stato intervistato da DAZN al termine della partita contro il Milan persa 1-3. Queste tutte le sue dichiarazioni:

Sul rigore dato al Milan, che secondo Marelli c’era:

“Ho sentito molto bene Luca Marelli, allora sicuramente lui è un professionista molto più abile a parlare di questo e quindi lo lascio a voi, siete molto più bravi di me nel parlare di questo”.

Che lettura dà alla partita?

“Che si è perso e si deve migliorare. Dobbiamo fare meglio le cose, e provare di vincere la prossima”.

C’erano da migliorare alcune situazioni nella fase difensiva in uno contro uno?

“Migliorare la fase difensiva? Mah. Eravamo la seconda miglior difesa d’Europa… Va bene. Possiamo parlare di tante cose. Loro individualmente sono una squadra brava. Abbiamo difetti come tutti. Possiamo migliorare, sì, possiamo essere perfetti, no. Complimenti al Milan, hanno fatto la loro partita, allora la ragione di questa sera è la loro perché hanno vinto. Le valutazioni siete molto più bravi voi a farla. Io devo gestire come rialzare la testa dei miei ragazzi. Quando si vince e quando si perde si deve continuare a crescere e migliorare”.

Domani da dove si ricomincia?

“Sulla mentalità. È una cosa che noi come squadra giovane abbiamo bisogno. Normalmente dopo la partita parlo con i ragazzi, oggi non ho parlato, non era il momento. Cosa dici ai ragazzi dopo che fai una partita così e che perdi 1-3? Questo non succede tante volte. Bravo il Milan a fare la partita che ha fatto, bravo al suo portiere, bravo a Rabiot e… È così. Bisogna dire “bravo” a loro a livello individuale. La mia squadra mi è piaciuta molto. Abbiamo studiato il Milan, c’erano un paio di cose dove loro ti potevano fare male e ti hanno fatto male in una delle cose di cui avevamo parlato. Allora, niente. Fa male, ma soprattutto con la sconfitta si cresce di più e noi abbiamo tanto margine per crescere”.