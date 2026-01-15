Fabregas: "Sfida al Milan? Ieri sera l’Albacete ha vinto contro il Real Madrid..."

Cesc Fabregas ha parlato a DAZN prima di Como-Milan.

La sfida con Allegri ed il suo Milan:

“Ieri sera l’Albacete ha vinto contro il Real Madrid, ci sono ovviamente partite in cui giochi contro squadre troppo grandi, con ottimi giocatori e un grandissimo allenatore… Ovvio che si deve fare uno sforzo in più e giocare con molto coraggio, giocando tutti insieme, essere una famiglia, andando tutti nella stessa direzione e con la stessa mentalità. Dopo possiamo iniziare a parlare, ma se manca qualcosa di questo è sempre molto difficile”.