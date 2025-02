Feyenoord, Bosschaart: "Stengs di nuovo disponibile: ha mezz'ora nelle gambe"

Pascal Bosschaart, tecnico ad interim del Feyenoord, domani pomeriggio a San Siro, è pronto a guidare la sua squadra verso il sogno ottavi di finale dopo aver vinto 1-0 l'andata a Rotterdam. L'allenatore è intervenuto direttamente dalla pancia della Scala del Calcio a Milano in conferenza stampa offrendo le sue sensazioni sulla gara che si disputerà domani. Le sue parole.

Le parole di Bosschart in conferenza stampa: "Sostanzialmente la squadra è rimasta la stessa. Quinten (Timber, ndr) è fuori, ma per il resto non ci sono grandi cambiamenti. La buona notizia è che Calvin Stengs è di nuovo disponibile e potrà giocare alcuni minuti. Per noi come club e come staff è fantastico avere di nuovo un giocatore con le sue qualità in squadra. Ha mezz'ora nelle gambe"