Fiorentina, i convocati di Palladino: out Gosens e Colpani

vedi letture

Attraverso i propri canali ufficiali la Fiorentina ha reso nota la distinta con i nominativi dei calciatori convocati dal tecnico Raffaele Palladino per la gara di questa sera in casa del Milan, valida per la 31ª giornata di Serie A. Rimangono fuori dalla lista sia Robin Gosens che Andrea Colpani, ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici che ne hanno reso indisponibile la presenza anche per il match dello scorso weekend contro l'Atalanta.

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano

Difensori: Comuzzo, Dodo, Pablo Mari, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri

Centrocampisti: Adli, Cataldi, Fagioli, Folorunsho, Mandregora, Ndour, Richardson

Attaccanti: Beltran, Gudmundsson, Kean, Zaniolo