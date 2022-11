Fiorentina, il dg Barone: "Braga? Ora siamo concentrati su domani e sul Milan"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Presente all'assemblea di Lega a Milano, il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato dopo il sorteggio di Conference League che ha visto i viola accoppiati con il Braga nei playoff che daranno l'accesso ai quarti di finale: "Siamo contenti di far parte di questo sorteggio e ci prepareremo per giocare contro il Braga. Dobbiamo studiarli, siamo felici di essere nelle coppe. Adesso siamo concentrati sulla gara di mercoledì, poi dopo il Milan ci sarà la sosta e successivamente il Mondiale. La massima attenzione è comunque sulla gara di Firenze contro la salernitana. Per ora dobbiamo dare tutto in campionato, mercoledì bisogna vincere. L'obiettivo è chiaro, non siamo contenti della nostra classifica ma ci stiamo preparando per fare il nostro meglio".