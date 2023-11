Fiorentina, Italiano: "Arrabbiati per non aver sfruttato occasioni nitide contro il Milan"

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League contro il Genk, è tornato sulla gara di campionato persa contro il Milan. Ecco le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com:

Le è passata la rabbia per la sconfitta col Milan?

"La rabbia è non aver sfruttato le occasioni nitide e aver visto dopo qualche giorno che la classifica poteva essere più bella e soddisfacente. Avevamo cominciato bene in campionato, ora abbiamo rallentato un po'. Dobbiamo migliorare alcuni aspetti, più feroci e cattivi: questo ci manca".

Cosa vi manca per il salto? Ha fiducia che lo farete?

"Quando dico che siamo forti lo dico dopo aver visto il Milan chiuso nella sua metà campo per tutto il secondo tempo. Se non sei forte non vai a San Siro a fare quello che ha fatto la Fiorentina. Per essere fortissimo, dovevi vincere la partita rimontandola, entrando in campo con il carattere per cambiare le sorti. Spesso siamo bravi a prendere in pugno le gare e la loro inerzia, siamo cresciuti in tantissimi aspetti come quando lavoriamo nella metà campo avversaria e non concedere ripartenze. Per diventare fortissimi dobbiamo alzare le percentuali sotto porta, essere diversi rispetto a quanto visto fino ad oggi. Nelle ultime di coppa abbiamo segnato su palle verticali: sappiamo farlo, ma ci sono anche gli avversari. Ci mancano più uomini con un numero maggiore di gol, mi auguro di trovare presto questa chiave, che sta nella testa dei ragazzi".