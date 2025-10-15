Fiorentina, Kean verso il forfait contro il Milan. Recuperati Dodò, Fazzini e Sohm

Moise Kean non ha giocato ieri sera in Italia-Israele a causa dell'infortunio alla caviglia rimediato qualche giorno prima nell'altro match contro l'Estonia. Gli esami a cui si è sottoposto hanno escluso problemi seri, ma la sua presenza domenica sera a San Siro per la sfida della sua Fiorentina contro il Milan appare molto difficile. L'attaccante farà comunque di tutto per essere a disposizione di Stefano Pioli. Saranno invece regolarmente tra i convocati Dodò, Fazzini e Sohm che sono recuperati. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

Si riporta di seguito il programma della settima giornata di Serie A:

18/10/2025 Sabato 15.00 Lecce-Sassuolo DAZN

18/10/2025 Sabato 15.00 Pisa-Verona DAZN

18/10/2025 Sabato 18.00 Torino-Napoli DAZN

18/10/2025 Sabato 20.45 Roma-Inter DAZN/SKY

19/10/2025 Domenica 12.30 Como-Juventus DAZN

19/10/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Bologna DAZN

19/10/2025 Domenica 15.00 Genoa-Parma DAZN

19/10/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio DAZN/SKY

19/10/2025 Domenica 20.45 Milan-Fiorentina DAZN

20/10/2025 Lunedì 20.45 Cremonese-Udinese DAZN/SKY