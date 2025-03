Francini: "Contro il Milan Conte tornerà al 4-3-3: dispiace lasciare fuori Raspadori"

Ai microfoni della trasmissione di Radioclub91 è intervenuto anche l’ex terzino Giovanni Francini, che ha vestito la maglia del Napoli nella stagione 1987-1988: “Il Napoli-Milan più bello? Il gol di testa di Diego a Giovanni Galli. All’epoca noi e loro eravamo i più forti in Italia. Ricordo anche la partita col Real Madrid. All’andata io e Careca eravamo in tribuna, squalificati. Purtroppo li incontravamo a inizio stagione; loro erano più avanti di noi. Peccato, perché se eravamo più rodati non ci sarebbe stata partita. Eravamo una macchina tritacarne all’epoca”.

E sul modulo di Napoli-Milan, Francini aggiunge: “Domenica credo che Conte tornerà al 4-3-3, che ha dato più risultati positivi. Dispiace però lasciare fuori Raspadori nel suo momento migliore. Bisogna vedere se Neres è pronto per giocare 90 minuti dopo l’infortunio”.