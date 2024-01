Gasperini: "Contro il Milan una bella partita tra due squadre che vogliono passare il turno"

vedi letture

Dopo il Milan, vince anche l'Atalanta in Coppa Italia contro il Sassuolo con il netto risultato di 3-1: in rete per due volte l'ex rossonero De Ketelaere insieme alle reti finali di Miranchuk e Boloca. Dopo la sfortunata sconfitta in campionato, era il 9 dicembre, i rossoneri troveranno nuovamente la Dea sul proprio cammino, questa volta per i quarti di finale di Coppa Italia in programma mercoledì 10 gennaio a San Siro. Della prossima sfida contro i ragazzi di Pioli ha parlato così il tecnico dei nerazzurri Gian piero Gasperini.

Queste le sue parole a Sky Sport: "Abbiamo fatto bene e sono contento, ci sono molti ragazzi giovani che devono giocare e avere ancora più esperienza e consapevolezza. Il Milan? Sarà una bella partita, secca e con due squadre che vorranno vincere, siamo pronti, anche se prima c'è la Roma".