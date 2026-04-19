Verona, Sammarco: "Lavoriamo per la nostra gente che anche oggi è stata splendida"
L’allenatore del Verona Paolo Sammarco ha parlato a DAZN dopo la sconfitta di questo pomeriggio contro il Milan. Di seguito le sue dichiarazioni:
Ancora una volta c’è la prestazione ma non il risultato:
“Purtroppo è una costante, soprattutto nelle ultime tre partite: la squadra ci ha provato fino alla fine ma non è riuscita a fare gol. Dobbiamo cercare di non prenderlo, poi dopo qualcosa si deve fare davanti”.
Comunque c’è orgoglio…
“Noi lavoriamo per la nostra gente che anche oggi è stata splendida. Non dobbiamo mollare di un centimetro perché dobbiamo onorare il campionato fino in fondo”.
Cosa si immagina da qui in avanti per il Verona?
“Mi immagino, ed è un augurio, che possa fare grandi cose l’anno prossimo e che possa prendersi quello che Verona merita: la Serie A”.
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