Verona, Sammarco: "Lavoriamo per la nostra gente che anche oggi è stata splendida"

Verona, Sammarco: "Lavoriamo per la nostra gente che anche oggi è stata splendida"MilanNews.it
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Oggi alle 17:39L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

L’allenatore del Verona Paolo Sammarco ha parlato a DAZN dopo la sconfitta di questo pomeriggio contro il Milan. Di seguito le sue dichiarazioni:

Ancora una volta c’è la prestazione ma non il risultato:

“Purtroppo è una costante, soprattutto nelle ultime tre partite: la squadra ci ha provato fino alla fine ma non è riuscita a fare gol. Dobbiamo cercare di non prenderlo, poi dopo qualcosa si deve fare davanti”.

Comunque c’è orgoglio…

“Noi lavoriamo per la nostra gente che anche oggi è stata splendida. Non dobbiamo mollare di un centimetro perché dobbiamo onorare il campionato fino in fondo”.

Cosa si immagina da qui in avanti per il Verona?

“Mi immagino, ed è un augurio, che possa fare grandi cose l’anno prossimo e che possa prendersi quello che Verona merita: la Serie A”.