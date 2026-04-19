live mn Sammarco: "Sul gol di Rabiot abbiamo commesso un errore evidente"

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Paolo Sammarco, allenatore dell'Hellas Verona, è intervenuto in conferenza stampa dopo la partita di questo pomeriggio contro il Milan.

Perché quel gol lì (quello di Rabiot, ndr)? Su Vernesan

"Sul gol abbiamo fatto un errore, evidente, perché da una palla nostra che abbiamo rinviato sulla seconda palla siamo stati troppo leggeri e lunghi. Errore grave da non fare contro una squadra con quella velocità. Vernesan ha fatto bene, sono contento per lui, ci può dare una mano, ma è giusto lasciarlo crescere a dovere".

Paga la scelta di far giocare Belghali in un ruolo non suo? Perché Lirola al posto di Oyegoke?

"Abbiamo avuto due giorni molto complicati con gli attaccanti, perché Bowie e Mosquera si sono fermati due giorni prima della partita. Sapevamo che saremmo andati in difficoltà su qualche palla lunga, ma sapevamo che potevamo difendere anche abbastanza bene. Abbiamo deciso Lirola perché si sta allenando bene, e sto pensando ad altro. Non ha mollato un centimetro in allenamento ed ha fatto una buona partita".

Sulle condizioni di Suslov e Niasse

"Suslov a 5 minuti dalla fine della rifinitura ha fatto un contrasto. Pensavamo potesse essersi ma la sera, al ritiro, non riusciva a camminare. Spero possa essere dei nostri in 4 giorni. Niasse ha sentito un fastidio nella rifinitura".

Come mai il Verona subisce gol al primo tiro?

"Non è una cosa pratica. Incontrando una squadra così importante come il Milan è evidente il loro sintomo di pericolosità. A parte l'errore del gol la squadra ha difeso bene".