Nelsson: "C'è rammarico per aver giocato alla pari contro il Milan"
Victor Nelsson, giocatore dell'Hellas Verona, è intervenuto in conferenza stampa dopo la partita di questo pomeriggio contro il Milan.
Il Verona non meritava di perdere, eppure ha perso
"Buona domanda. Penso che le cose stiano andando avanti così da buona parte della stagione. C'è rammarico per aver giocato alla pari contro il Milan, ma non so cosa dire".
Ti vedi ancora a Verona?
"Non sto ancora pensando al mio futuro. Non lo so e non voglio pensarci".
Cosa è più frustrante: non andare al Mondiale con la Danimarca o retrocedere?
"Penso che è una domanda difficile, oltre che strana. Non lo so, ma grazie per avermi ricordato che la Danimarca non va al Mondiale".
Fino al 40esimo il Verona non ha mai rischiato, poi subisce gol al primo tiro: come te lo spieghi?
"Va così da gran parte della stagione. Non ho una risposta giusta. Sicuramente abbiamo difeso bene da squadra perché non concedere troppe occasioni al Milan è positiva, ma la formazione rossonera ha qualità ed ha segnato".
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