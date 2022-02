Giovinco, il nuovo acquisto della Sampdoria potrebbe debuttare già contro il Milan

Superate le visite mediche e firmato nella serata di ieri il contratto con la Sampdoria (sino al termine della stagione in corso, con una cifra a crescere in base ad alcuni bonus, fra cui quello delle presenze), Sebastian Giovinco si appresta ad iniziare la sua nuova avventura in Serie A (ultima gara giocata nel gennaio 2015). Arrivato stamani a Bogliasco, per il giocatore - sottolinea La Gazzetta dello Sport - lo staff di Giampaolo elaborerà un piano di lavoro personalizzato per riaccendere il motore ai massimi regimi in tempi brevissimi. Non si può escludere la necessità di doverlo utilizzare già domenica a San Sirio contro il Milan, ma in questo senso molto dipenderà dalle condizioni di Quagliarella.