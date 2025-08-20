Cremonese, Bianchetti verso il Milan: "Siamo carichi ed entusiasti, non vediamo l’ora di iniziare il campionato"

vedi letture

Matteo Bianchetti, capitano della Cremonese, è intervenuto in conferenza stampa e sulla sfida di sabato in casa del Milan nella prima giornata di Serie A ha dichiarato: "Non vedo l’ora di affrontare la Serie A con la Cremonese, tutto il gruppo è carico ed entusiasta. Questa è una piazza che merita il massimo campionato e sarebbe bello poter conquistare la salvezza.

Esordio a San Siro contro il Milan? Siamo molto carichi ed entusiasti, non vediamo l’ora di iniziare. Ci sono tanti volti nuovi, ma si sta creando un bel gruppo: sono arrivati tanti ragazzi italiani o che giocano in Italia da tanti anni e quindi integrarsi è stato facile. Stiamo cercando di portare in campo le richieste del mister” riporta il sito ufficiale della Cremonese.

