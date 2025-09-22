I convocati del Lecce per la sfida contro il Milan: presente Camarda, out l'ex Sottil
Attraverso i propri canali ufficiali il Lecce ha diramato la lista dei calciatori convocati per la sfida di Coppa Italia in programma domani sera a San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri. Di seguito i nomi scelti da Eusebio Di Francesco per la trasferta meneghina:
PORTIERI
30. Falcone
1. Früchtl
32. Samooja
DIFENSORI
25. Gallo
4. Gaspar
21. Kouassi
3. Ndaba
5. Siebert
44. Tiago Gabriel
17. Veiga
CENTROCAMPISTI
10. Berisha
29. Coulibaly
28. Gorter
14. Helgason
77. Kaba
80. Kovac
20. Ramadani
6. Sala
ATTACCANTI
22. Camarda
7. Morente
11. N’Dri
50. Pierotti
9. Štulić
Non sono presenti nella lista dei convocati, oltre Jean e Marchwiński, i calciatori Pérez (convocato in Nazionale), Pierret (reduce da infortunio), Banda (squalificato) e Sottil (affaticamento muscolare).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan