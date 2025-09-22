I convocati del Lecce per la sfida contro il Milan: presente Camarda, out l'ex Sottil

Attraverso i propri canali ufficiali il Lecce ha diramato la lista dei calciatori convocati per la sfida di Coppa Italia in programma domani sera a San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri. Di seguito i nomi scelti da Eusebio Di Francesco per la trasferta meneghina:

PORTIERI

30. Falcone

1. Früchtl

32. Samooja

DIFENSORI

25. Gallo

4. Gaspar

21. Kouassi

3. Ndaba

5. Siebert

44. Tiago Gabriel

17. Veiga

CENTROCAMPISTI

10. Berisha

29. Coulibaly

28. Gorter

14. Helgason

77. Kaba

80. Kovac

20. Ramadani

6. Sala

ATTACCANTI

22. Camarda

7. Morente

11. N’Dri

50. Pierotti

9. Štulić

Non sono presenti nella lista dei convocati, oltre Jean e Marchwiński, i calciatori Pérez (convocato in Nazionale), Pierret (reduce da infortunio), Banda (squalificato) e Sottil (affaticamento muscolare).