I convocati del Lecce per la sfida contro il Milan: presente Camarda, out l'ex Sottil

I convocati del Lecce per la sfida contro il Milan: presente Camarda, out l'ex SottilMilanNews.it
di Lorenzo De Angelis
fonte uslecce.it

Attraverso i propri canali ufficiali il Lecce ha diramato la lista dei calciatori convocati per la sfida di Coppa Italia in programma domani sera a San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri. Di seguito i nomi scelti da Eusebio Di Francesco per la trasferta meneghina: 

PORTIERI
30. Falcone
  1. Früchtl
32. Samooja

DIFENSORI
25. Gallo
  4. Gaspar
21. Kouassi
  3. Ndaba
  5. Siebert
44. Tiago Gabriel
17. Veiga

CENTROCAMPISTI
10. Berisha
29. Coulibaly
28. Gorter
14. Helgason
77. Kaba
80. Kovac
20. Ramadani
  6. Sala

ATTACCANTI
22. Camarda
  7. Morente
11. N’Dri
50. Pierotti
  9. Štulić

Non sono presenti nella lista dei convocati, oltre Jean e Marchwiński, i calciatori Pérez (convocato in Nazionale), Pierret (reduce da infortunio), Banda (squalificato) e Sottil (affaticamento muscolare).