Inter, Julio Cesar: "Ecco perchè feci la linguaccia ad Ibra nel derby"

Julio Cesar, ex portiere dell'Inter, ha raccontato ai microfoni di DAZN lo scambio di battute con Zlatan Ibrahimovic nel derby del magglio 2012, in cui i nerazzurri vinsero 4-2, nonostante due gol dello svedese, di cui uno su rugore: "Avendo giocato con lui due anni, conoscevo già il suo modo di tirare. Sono andato da lui e gli ho detto sottovoce 'Guarda pezzo di m****, non tirare forte in mezzo perché se no te lo paro'. Lui ha fatto la faccia da figo e quando camminava indietro gli ho detto 'Ti ho beccato' e gli ho fatto la linguaccia".