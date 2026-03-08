Inter, Marcus Thuram non convocato per il derby di stasera

Una notizia giunta nelle scorse ore ma che poco fa ha avuto la conferma in casa Inter. Marcus Thuram, a causa di un attacco influenzale non sarà della partita questa sera, con il tecnico interista Cristian Chivu che ha preferito non rischiare il francese. Al suo posto è pronto Bonny. Lo riporta Gazzetta.it.

Alla vigilia di Milan-Inter Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: "Bisogna guardare la realtà delle cose. In questo momento siamo a -10 e non abbiamo ancora raggiunto la Champions [...]. Potevamo fare meglio in alcune circostanze quest'anno, però se abbiamo 57 punti sono quelli che meritiamo".

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Data: domenica 8 marzo 2026

Ora: 20.45

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it

MILAN-INTER, LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Doveri

Assistenti: Baccini - Berti

IV uomo: Marchetti

VAR: Abisso

AVAR: Di Bello