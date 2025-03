Inter, terapie per Lautaro, Dumfries e Zielinski: recuperato De Vrij

Tra 2 giorni l'Inter tornerà in campo in Serie A e lo farà contro l'Udinese di Kosta Runjaic: successivamente sarà impegnato contro il Milan nell'andata delle semifinali di Coppa Italia il 2 aprile alle 20.45. Stefan de Vrij oggi ha lavorato con il resto del gruppo e sarà dunque a disposizione per il 30° turno, mentre Nicola Zalewski ha fatto solo parte della seduta con la squadra. Il polacco domani dovrebbe comunque aggregarsi ai compagni ed essere convocato per il match del weekend.

Solo terapie ovviamente per Lautaro Martinez e Piotr Zielinski. Sta cercando di recuperare il più in fretta possibile anche Denzel Dumfries, che si sta sottoponendo alle cure in Olanda con il permesso della società nerazzurra.