Inter, Thuram a Dazn: "Ci manca un rigore, non capisco perché ci sia il Var. Può succedere"

Beffa per il Milan che viene ripreso al 93° minuto del derby dopo una prestazione di grande carattere e sacrificio. I rossoneri, in vantaggio con Reijnders a fine primo tempo, sono stati ripresi alla fine dalla partita dal gol di De Vrij: 1-1 il risultato finale, con un punto a testa che non fa felici e non scontenta nessuno. Al termine della partita ha parlato ai microfoni di Dazn il calciatore nerazzurro Marcus Thuram. Le sue dichiarazioni.

Ti è mancato solo il gol?

"Una partita abbastanza dura contro giocatori forti nel Milan, abbiamo preso tanti pali, gol su fuorigioco, l'episodio del rigore non fischiato con Pavlovic: poi siamo riusciti a fare gol. Ci manca un rigore stasera, può succedere, anche io sbaglio gol: non capisco perché ci sia il Var. Il calcio è fatto di errori. Noi abbiamo avuto una bella reazione"

Com'era l'umore nello spogliatoio?

"L'umore non so, sono venuto qua subito. Lo sappimao che nel primo tempo non abbiamo giocator il calcio dell'Inter. Nel secondo tempo abbimao giocato meglio ma quando giochi per l'Inter non puoi accontentarti del pareggio anche se il gol all'ultimo minuto è meglio di una sconfitta. Non siamo contenti"

Primo tempo non da Inter...

"Contro il Monaco in dieci minuti abbiamo finito la partita. Vero che tutte le partite sono diverse. OGgi abbiamo reagito bene"