Inter-Udinese, Inzaghi pensa già al Milan? Barella risparmiato, out anche Taremi

Mehdi Taremi non va neanche in panchina in Inter-Udinese, gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A, che inizierà alle 18 a San Siro.

L’attaccante iraniano, fa sapere l’Inter, non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara contro i bianconeri di Kosta Runjaic a causa di un affaticamento muscolare. Taremi si aggiunge così agli infortunati Lautaro, Dumfries e Zielinski: come l'argentino, dovrebbe tornare a disposizione nel derby di Coppa Italia in programma mercoledì sera a San Siro nell'ambito delle semifinali di andata. Più lunghi i tempi di recupero dell'esterno olandese e del centrocampista polacco. Resta fuori anche Nicolò Barella, in quello che sembererebbe un cambio tattico anche in vista della sfida di Coppa Italia contro il Milan.