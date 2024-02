Invasione francese a Milano: il settore ospiti verrà ampliato

Per la gara di domani sera di San Siro tra Milan e Rennes ci si aspetta uno stadio pieno, anche se non sold out come i rossoneri hanno abituato. Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, sono attesi circa 66mila spettatori per assistere alla partita tra le due squadre rossonere che è valida per la gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

Moltissimi saranno i sostenitori francesi. Il sito web del club ha annunciato che saranno addirittura 8mila i tifosi del Rennes che invaderanno Milano nelle prossime ore: talmente tanti che il settore ospiti verrà ampliato. Come di consueto sarà occupato tutto il terzo anello verde a cui si aggiungerà una parte di terzo anello rosso.