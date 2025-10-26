Juric-Carnesecchi a muso duro. Il tecnico: "Marco deve parlare di meno e concentrarsi sul suo lavoro"

Botta e risposta tra Marco Carnesecchi ed Ivan Juric nel post partita di Cremonese-Atalanta 1-1. Il portiere dei prossimi avversari del Milan ha commentato così il pareggio maturato a Cremona: "Finché hai questi ritmi non vai avanti, o ci diamo una svegliata o restiamo indietro. Dobbiamo andare più forte, non possiamo prendere gol alla prima occasione. Dobbiamo parlarne come squadra. Se qualcuno è stanco, deve alzare il braccio e dire 'sono stanco, voglio riposare'. In campo si deve dare l’anima, io sono il primo a doverlo fare”.

Ivan Juric, avvisato delle parole dell’estremo difensore, non ci è andato per il sottile: “Io parlo con D’Amico e Percassi ogni giorno. Marco ha sbagliato completamente: è ambizioso deve fare il professionista, parlare di meno e concentrarsi sul suo lavoro. Non credo sia lui quello indicato a parlare della situazione: è un bravissimo ragazzo, lavora, sta facendo bene, ma non era un discorso da fare. Tutti si fanno il culo, tutti i giorni, poi ci sono tante cose che impediscono di vincere. E se c’è qualcosa da dire, ci vediamo tutti i giorni al campo: vieni e dici quello che pensi”.