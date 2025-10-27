Juventus, l'ultima sconfitta contro la Lazio pesa: Tudor esonerato

L'Avversario
di Niccolò Crespi

Come ufficializzato dal sito web della Juventus, dopo l'ultima sconfitta in campionato contro la Lazio, i bianconeri hanno deciso: Igor Tudor non sarà più l'allenatore dei bianconeri. La decisione dovrebbe essere ufficializzata a breve. Per sostituirlo scelta interna: il nome in cima alla lista è Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen.

SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA NONA GIORNATA

MARTEDÌ 28 OTTOBRE
Lecce-Napoli 18.30
Atalanta-Milan 20.45

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE
Como-Verona 18.30
Juventus-Udinese 18.30
Roma-Parma 18.30
Bologna-Torino 20.45
Genoa-Cremonese 20.45
Inter-Fiorentina 20.45

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE
Cagliari-Sassuolo 18.30
Pisa-Lazio 20.45