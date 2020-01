Kobe Bryant, il Torino: "Saremo al fianco del Milan nel ricordo di questa Leggenda dello sport"

Il Milan ha annunciato che questa sera, in occasione del match di Coppa Italia contro il Torino, ricorderà Kobe Bryant con il lutto al braccio e con un minuto di raccoglimento prima del fischio di inizio. Il club granata, attraverso Twitter, ha annunciato che sarà al fianco dei rossoneri per ricordare il noto cestista scomparso due giorni fa a causa di un tragico incidente in elicottero: "E noi saremo commossi al vostro fianco nel ricordo di questa Leggenda dello sport".

