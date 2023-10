L'ex Inter Rummenigge non si dà pace: "Neanche il Milan sa come ha vinto lo scudetto due anni fa"

L'ex Inter Karl-Heinz Rummenigge, ospite al Festival dello Sport di Trento organizzato da La Gazzetta dello Sport, si lascia andare ad un'uscita evidentemente infelice sullo scudetto vinto dal Milan di Pioli nel 2022 proprio contro i nerazzurri. Queste le sue dichiarazioni:

La coppia d’attacco dell’Inter negli anni ’80 era formata da Rummenigge e Altobelli. Un campione d’Europa e uno del Mondo, com’era la vostra Inter? “Era una grande squadra. L’unica cosa che non ho capito fino ad oggi è che non abbiamo vinto uno scudetto in quel periodo. Nel 1984 la squadra era ben messa sia in difesa, sia a centrocampo e sia in attacco. Poi in un certo periodo ci siamo un po’ lasciati andare e abbiamo perso punti preziosi, un po’ com’è successo due anni fa all’Inter quando il Milan ha vinto il campionato, e non sanno neanche loro, fino ad oggi, come sono riusciti a vincere”.