La Juventus festeggia prima di affrontare il Milan: è in finale di Coppa Italia

Arriva il primo verdetto dalle semifinali di Coppa Italia: la Juventus è in finale dopo aver perso 2-1 all'Olimpico contro una buona Lazio. I bianconeri si qualificano grazie alla vittoria per 2-0 dell'andata, mentre a Roma una doppietta di Castellanos aveva rimesso tutto in bilico e ha permesso alla Lazio di aggiudicarsi il match, ma non il passaggio del turno: decisivo un gol di Milik al minuto 83.

I bianconeri attendono ora la sfidante, che uscirà dalla sfida di domani tra Atalanta e Fiorentina, con i Viola in vantaggio grazie all'1-0 dell'andata. Con questa vittoria la Juventus è dentro alla top 4 per la conquista della Supercoppa Italiana, a cui parteciperanno le finaliste di Coppa Italia, appunto, e le prime due del campionato. In caso la Juventus dovesse terminare seconda, al Milan basterebbe dunque anche un terzo posto per entrare nella top 4.