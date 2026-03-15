Lazio, Gila: "Abbiamo regalato ai tifosi una bellissima vittoria"

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Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio, ha parlato a DAZN dopo la vittoria col Milan per 1-0 di questa sera. Le sue dichiarazioni.

È diverso con uno stadio così?

“Molto diverso, sentire i tifosi vicini con la grinta che ci danno è come avere un calciatore in più. Gli abbiamo regalato una bellissima vittoria”

Cosa è cambiato oggi?

“Abbiamo avuto tantissime difficoltà quest’anno, ma nelle ultime 3-4 partite abbiamo visto una Lazio diversa, che sa soffrire. Il fatto che abbiamo avuto tante difficoltà ci sta facendo crescere molto”.