Lazio, Gila: "Abbiamo regalato ai tifosi una bellissima vittoria"
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Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio, ha parlato a DAZN dopo la vittoria col Milan per 1-0 di questa sera. Le sue dichiarazioni.
È diverso con uno stadio così?
“Molto diverso, sentire i tifosi vicini con la grinta che ci danno è come avere un calciatore in più. Gli abbiamo regalato una bellissima vittoria”
Cosa è cambiato oggi?
“Abbiamo avuto tantissime difficoltà quest’anno, ma nelle ultime 3-4 partite abbiamo visto una Lazio diversa, che sa soffrire. Il fatto che abbiamo avuto tante difficoltà ci sta facendo crescere molto”.
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