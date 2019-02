Lazio, Luis Alberto tutto in gruppo: ottimismo per la sfida col Milan

Continua il suo programma di recupero differenziato Parolo, oggi al lavoro distaccato dal resto dei compagni. Chi invece ha svolto l'intero allenamento senza particolari problemi è Luis Alberto. Le sue condizioni migliorano di giorno in giorno, sta superando il problema muscolare che lo aveva fermato una settimana fa e c'è un cauto ottimismo per vederlo tra i convocati di martedì contro il Milan. Gli undici scesi in campo dal primo minuto ieri al Sanchez Pizjuan proseguono il lavoro di scarico in palestra. Domani nuova seduta pomeridiana alle 15. A riportarlo è Lalaziosiamonoi.