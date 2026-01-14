Lecce, Camarda out almeno 15 giorni: salta il Milan
MilanNews.it
Il Lecce, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha dato aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Francesco Camarda:
"L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Francesco Camarda si è sottoposto ad una consulenza ortopedica a Milano, che ha confermato un trauma contusivo alla spalla destra e gli sono stati prescritti 15 giorni di riposo".
Il giovane attaccente, in prestito al Lecce proprio dal Milan, salterà quindi la sfida dei salentini a San Siro contro i rossoneri.
Pubblicità
L'Avversario
Fiorentina, Comuzzo: "Pareggiamo una partita che per come si era messo il secondo tempo dovevamo portare a casa i tre punti"
L’importanza di chiamarsi Max. Ambizione arrivare quarti? Hanno sbagliato Club! Fullkrug forte come Thor, figlio di Odinodi Carlo Pellegatti
Le più lette
1 Modric ha inviato un messaggio di vicinanza e sostegno ad un giovane tifoso rossonero, sopravvissuto alla tragedia di Crans-Montana
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Pauluzzi (L'Équipe): "Maignan pilastro del Milan, importante il ruolo di Allegri. E sulle voci Juve e PSG..."
Antonio VitielloIl messaggio di Allegri al gruppo. Peccato non rinforzare questo Milan. Arbitri e calendario: sempre peggio
Pietro MazzaraFirenze fa scoprire paure e differenze. Cambiare modulo si può. Rinnovo Maignan: ecco cosa manca
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com