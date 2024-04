Lecce, Pongracic non ha paura del Milan: "Abbiamo dentro il coraggio, dobbiamo solo attivarlo"

Il Milan ospiterà il Lecce sabato pomeriggio alle 15 a San Siro. I salentini arrivano a Milano con una nuova iniezione di fiducia: nelle prime due partite con il nuovo allenatore Luca Gotti, quattro punti conquistati contro Salernitana e Roma, frutto di due clean sheet consecutivi. Quest'oggi, ospite dell'emittente locale salentina TeleRama, il difensore giallorosso Marin Pongracic ha affrontato il tema trasferta di San Siro, partendo dal momento della sua squadra: “Il mister ha ridato fiducia alla squadra, ci dice che siamo bravi, che possiamo giocare con tutti e che dobbiamo avere il coraggio e la personalità per fare le giocate giuste".

Poi Pongracic è andato più nello specifico sulla partita in casa del Milan, che arriva da sei vittorie su sei in tutte le competizioni: "Se non hai il coraggio non puoi vincere o giocare contro queste grandi squadre. Questo è importante anche per la prossima partita a Milano, è vero che sono bravi e forti ma anche noi possiamo essere forti così come abbiamo dimostrato ieri. Come affrontare i rossoneri? Non dobbiamo fare nulla di speciale ma tutti abbiamo dentro di noi il coraggio, dobbiamo solo attivarlo e il mister ha le chiavi per farlo”.